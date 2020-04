Víctor George refuta denuncias respecto a falta de equipos y materiales para atender contingencia

Los Cabos.- Después de que personal médico de las diversas instituciones de Salud han revelado de manera pública la falta de material de protección para atender a pacientes con sospecha e infectados de Covid19, autoridades de Salud señalaron que para la Secretaría no hay nada más importante que la integridad de los ‘soldados’ del sector Salud, sin embargo se ha detectado que los trabajadores no llevan con disciplina y un correcto manejo del equipamiento de protección.

Victor George, dijo que sí hay equipo suficiente en las unidades de la Secretaría de Salud, en IMSS, Issste, incluso señaló que al principio de la contingencia sacaron cubrebocas especiales entre otras cosas relacionadas con la protección del recurso humano de las instituciones de Salud.

“Sí hay equipo en las unidades de Salud, en IMSS e Issste, al principio sacamos los cubrebocas de N 95 y varias cosas más, mismo que se debe establecer cuando usarlo, porque si no, al rato que ocupemos realmente este material no lo vamos a tener; tuvimos la experiencia de que en algunos lados sacan los tapabocas confiando en el buen uso, y qué pasa, que desaparecen por arte de magia, y al rato se los vemos hasta al paletero; en todas las unidades hay y cuando se requiere, los directivos dicen ten, aquí está, ahorita estamos en un proceso de que a todos los que están trabajando les vamos a entregar material”.

Detalló que además de los cubrebocas hay equipo de protección, que debe ser utilizado con responsabilidad, sin embargo ha sucedido lo contrario.

“Ví un video ¿ donde están los trabajadores de la salud, no sé de qué institución, pero con el equipo completo, es decir careta, gorros y todo lo que se debe de usar, sin embargo traían el celular en la mano, así que si no se cuidan y no utilizan las cosas como se deben de usar, solo desperdician el equipo de protección”.