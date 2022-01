Videos y fotos de la erupción del volcán submarino en Tonga

Grandes olas de tsunami se han estrellado contra hogares en Tonga, tras la erupción del volcán Hunga Tonga Hunga Ha’apai. Videos en redes sociales muestran las olas arrasando casas, propiedades y una iglesia en Tonga, pero aún no hay información sobre heridos o muertes.

Toda la conexión a internet con la zona se perdió alrededor de las 6:40 p. m., hora local, unos 10 minutos después de que comenzaran los problemas, declaró Doug Madory, director de análisis de internet de la firma de inteligencia Kentik.

El líder de la comunidad de Auckland Tonga, Melino Maka, reportó que ha estado tratando de comunicarse con familiares y amigos en Tonga durante varias horas, sin suerte:

Island nation of #Tonga is completely offline following a #tsunami triggered by a massive volcanic eruption in the Pacific Ocean.

According to @kentikinc data, traffic volumes began to drop around 4:30 UTC (5:30pm local) before finally going to zero at 5:40 UTC (6:40pm local). pic.twitter.com/g4QZilBrd5

— Doug Madory (@DougMadory) January 15, 2022