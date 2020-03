Vigila Coepris arribos de cruceros a BCS por Covid-19

La Paz.– Ante la amenaza que representa a la población el Covid-19, ya presente en varios países incluido México, para evitar la propagación a través de los puertos marítimos, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris) realiza verificaciones a los cruceros que han recorrido varias partes del mundo antes de que atraquen en Baja California Sur, así lo destacó la comisionada Blanca Pulido Medrano, durante la última rueda de prensa de la Secretaría de Salud donde se abordó el tema del nuevo Coronavirus.

“El trabajo que hacemos como Coepris es de que cada arribo de crucero se les notifica y acude personal a hacer verificación por escrito, antes de que lleguen embarcar nos mandan un formato que se llama Anexo 2, éste es del médico que viene en la embarcación, ahí revisamos todos los diagnósticos que se emiten y, si no existe ningún riesgo, adelante, se le dice que pase”.

Al corroborar que no existe ningún riesgo, se levanta una bandera amarilla en el área portuaria para que el crucero pueda atracar. Una vez que llega, personal de Coepris entrega recibe los documentos de que cuenta con fumigación, que tiene el documento de libre ébola y otros documentos que son oficiales para firmar y sellar.

“El control que tenemos a nivel portuario es estrictamente bien llevado a cabo por nosotros”, sentenció.

Explicó que si se les avisa que llega una embarcación con un paciente enfermo, se le detiene y no se le permite que baje en el área portuaria, “se acude con una lancha especial para revisar el caso, conducirlo al área hospitalaria que ha sido designada y se procede al manejo”, precisó.

Puntualizó que se hace un rastreo de los países que visitó el crucero para verificar que no estén la lista de aquellos que marca la “definición operacional” del Covid-19, es decir, China, Corea del Sur, Hong Kong, Japón, Italia , Irán y Singapur.

Pulido Medrano resaltó, además, que este trabajo de inspección no se realiza a partir del anuncio del Covid-19, sino que se implementó desde el 2017.

“Anteriormente se llevaba lo de sanidad internacional de manera esporádica vocacional; y, a partir del 2017 nos dan instrucción de llevar a cabo la vigilancia de todos los arribos de cruceros que ingresen en Los Cabos, Loreto, Mulegé y La Paz”, indicó.

Comentó que a Coepris se le notifica el número de cruceros que llegarán a cada uno de los puertos en Baja California Sur. “Nos dan el total del crucero y arribos que van a presentar, tanto comerciales como turísticos”, añadió.

Abundó que en Los Cabos hay una programación para el 2020 de 273 cruceros, de los cuales han arribado 22; La Paz tiene un promedio de 36 en el año, van cinco; Comondú no tiene programado ninguno; y, Mulegé tiene 96, de éstos ya van 14, sin embargo, en este caso el 100% por ciento es de carga; Loreto tiene 15 en promedio anual y lleva acumulado uno.