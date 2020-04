Vigilan que establecimientos comerciales acaten las normas de Salud

Los Cabos.– Con la finalidad de evitar la aglomeración de personas dentro de establecimientos comerciales y verificar que se estén siguiendo las normas que los tres niveles de Gobierno han decretado para hacer frente a la actual contingencia sanitaria, la Dirección de Protección Civil del Municipio de Los Cabos, realiza recorridos de vigilancia a lo largo de la geografía municipal, así lo dio a conocer el titular de dicha dependencia, Erick Santillán Castillo.

El servidor público informó que desde el 06 de abril se han realizado recorridos de vigilancia por los locales primordiales del destino turístico, donde se inspecciona que cumplan con las indicaciones de la Secretaría de Salud; mientras que en los no esenciales, se vigila que se encuentren cerrados al público en general.

Continuó detallando que se han encontrado con un 30 por ciento de negocios no esenciales abiertos, lo que crea problemas al momento de intentar generar consciencia en la ciudadanía cabeña para que no salga de sus hogares; en ese sentido, destacó que tan solo el fin de semana pasado, se les pidió a aproximadamente 200 comerciantes -regulares e irregulares-, que pararan sus actividades.

Asimismo, comentó que los recorridos se llevan a cabo en conjunto con la Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal, la Policía Estatal, Semar, Sedena, la Guardia Nacional y el Juzgado Cívico.

Para finalizar, Santillán Castillo dio a conocer que a partir del día 14 de abril se estarán implementando sanciones a los negocios no esenciales que no acaten las órdenes de los Gobiernos estatal y municipal.