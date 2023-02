Vinculan a proceso al conductor que chocó en la línea 3 del Metro

Carlos Alfredo “N”, conductor del tren que chocó en la Línea 3 del Metro fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el homicidio de la estudiante Yaretzi Adriana Hernández Fragoso, y las lesiones en 106 personas.

Datos de prueba ofrecidos por #FiscaliaCDMX permitieron a juez de control vincular a proceso a conductor de un tren del @MetroCDMX por la posible comisión de delitos de homicidio y lesiones, ambos culposos, ocurridos en Línea 3. Se fijaron 6

meses para cierre de investigación pic.twitter.com/6fjDqmwWIR — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) February 2, 2023

Durante la comparecencia la Fiscalía de la Ciudad de México expuso que el conductor fue “negligente” por que no se apegó a los lineamientos técnicos, ya que excedió el límite de velocidad en pilotaje manual para posteriormente cambiar a pilotaje automático, algo que no comunicó al puesto de control central, aunado a que no efectuó acción alguna para frenarlo.

El juez Júpiter Palacios Ruiz fijó seis meses para el cierre de investigación.

Sindicato rechaza acusación

El proceso en contra de Carlos Alfredo provocó la inconformidad del Sindicato de Trabajadores del Metro, que rechazó que exista “sabotaje” en el Sistema de Transporte Colectivo.

Además, argumenta que la culpa del incidente radica en quien autorizó la operación del transporte, aun cuando sabían que este presentaba daños.

Metro exige compensación millonaria

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) solicitó 260 millones de pesos al conductor Carlos Alfredo “N” vinculado a proceso por los hechos ocurridos en la línea 3 en el mes de enero.

Al término de la audiencia, Fabian Hidalgo, representante legal del imputado, dijo que el STC pide dicha cantidad por daños al tren, a las vías e ingeniería civil, pero para las víctimas el gobierno de la ciudad solo pidió 120 mil pesos para reparación de daños a 19 personas.

Fabián Hidalgo expresó que el hoy imputado aseguró que no cambió el pilotaje automático tal como lo expuso la Fiscalía, así mismo afirmó que se declara “inocente”.

Adelantó que el sindicato de trabajadores del Metro apelará la medida cautelar de resguardo domiciliario. Hecho que es histórico puesto que desde hace 50 años no se representaba a un trabajador.