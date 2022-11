“A eso vine, a defender el INE” gritan cabeños

No hay fecha que no llegue y plazo que no se cumpla y este domingo 13 de noviembre miles de ciudadanos a lo largo y ancho del país salieron a las calles para protestar en contra de la reforma electoral que presentó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien asegura que dicha iniciativa busca acabar con los gastos excesivos de los partidos políticos y garantizar elecciones limpias y sin fraudes, sin embargo, la oposición considera que el fondo de la reforma es un retroceso democrático para el país.

Los Cabos fue una de las más de 50 ciudades que se unieron a las movilizaciones de este domingo, misma que solo fue una concentración de personas en la plaza Mijares, es decir no salieron a marchar a las calles.

La cita fue a las 11 de la mañana y poco a poco los asistentes, vestidos de rosa en su mayoría por ser el color del Instituto Nacional Electoral (INE) se fueron congregando en el asta bandera con pancartas y consignas como “el INE no de toca”.

Se pidió a los asistentes que compartieran todo lo relacionado a la manifestación en redes sociales como una “avalancha digital” para que quede sentado en redes la presencia de Los Cabos.

“Nos ha costado mucho trabajo lograr lo que tenemos ahorita, no vamos a permitir que López Obrador vaya a a tocar al INE”, dijo uno de los manifestantes.

Cabe mencionar que no se vio presencia de actores políticos de oposición, ni del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano o PRD, aunque si ex funcionarios públicos que tienen muchos años sin formar parte de la vida política del municipio cabeño, por lo que en su mayoría fueron ciudadanos los que se fueron cita.

“Nosotros hay que comunicarle a todo mundo lo que hace el INE, porque mucha gente no está aquí porque no sabe lo que hace el INE. Muchas gracias por estar aquí y por responder”, dijo Alejandra Berron.

Pasado el mediodía los manifestantes se fueron retirando, en total orden y fue como dio fin en Los Cabos la denominada marcha por la defensa del INE.