“Vine a Los Cabos por las oportunidades de empleo, pero hoy, con el Covid-19, quedé desamparado”: Andrés Suárez

San José del Cabo.- Andrés Suárez originario del estado de Sinaloa, vino al municipio de Los Cabos hace 2 años en busca de mejores oportunidades de empleo; se dedica a la construcción, y dijo, ha visto que las cosas se han puesto muy difíciles ahora que el trabajo ha escaseado por la cancelación de las obras tanto públicas como privadas, a raíz de la disposición emitida por los tres órdenes de Gobierno ante la pandemia del coronavirus a nivel global.

“Aquí las cosas se pusieron muy difíciles porque ya no hay trabajo, se acabó, y lo que nosotros básicamente como trabajadores de la construcción lo que queremos es un apoyo para comer, ya que ahorita con este problema del Covid-19 anda afectando a mucha gente y desgraciadamente lo obliga a hacer cosas que no quiere uno hacer, porque le quitan el trabajo a uno”.

Compartió el señor Andrés que tiene alrededor de 20 días que lo dieron de baja en una compañía dedicada a la construcción, por lo que se vio en la necesidad de acudir a las iglesias a pedir comida.

“Afortunadamente en las iglesias me han ayudado con tantita despensa como frijol y arroz, pero realmente somos muchos los que quedamos sin empleo. Gracias a Dios yo tengo mi hijo en California, Estados Unidos, quien a veces me manda mi dinerito pero hay gente que no tiene ni eso, y sinceramente yo me he dado cuenta que hay mucha gente que la necesidad los orilla a robar porque no tienen dinero y nadie les manda nada”.

Por fortuna, dijo, no tiene familia que mantener, sin embargo compartió que la situación de la mayoría de los ex empleados de la construcción tienen esposa e hijos que mantener.

Además señaló que todos los días, asiste a las 7 de la mañana a la colonia Guaymitas a unos escasos metros de la dependencia de Seguridad Pública con la esperanza de conseguir un trabajo

Para finalizar, hizo un atento llamado a las autoridades correspondientes para que brinden apoyo a los trabajadores de la construcción que hoy día, dijo, han quedado a la deriva, sin empleo y con familias que mantener.