Violencia contra la mujer ha detonado en esta contingencia: Ernesto Arámburo

-Deben buscar ayuda y saber que no están solas ni son culpables de lo que les pasa

-Los Testigos de Jehová han elaborado el artículo “Ayuda para las víctimas de la violencia doméstica” disponible en su sitio de internet, refirió

San José del Cabo.- Es muy importante ayudar a las víctimas de la violencia doméstica, problema que ha detonado por la situación de confinamiento; esta violencia contra la mujer se ha convertido en un problema de salud pública comparable a una epidemia, indica la Organización Mundial de la Salud (OMS), por lo que se requiere acción inmediata.

Ernesto Arámburo Ceseña, de los Testigos de Jehová, mencionó que la mejor forma de ayudar a una víctima de violencia es escuchándola con interés y comprensión, animándola, y ofrecerle apoyo.

“Hágale saber que ella es perfectamente capaz de tomar sus propias decisiones, si usted quiere saber más sobre este tema y otros relacionados, puede visitar el sitio jw.org y leer en línea el artículo “Ayuda para las víctimas de la violencia doméstica y si desea más información sobre este tema, llamar a Ernesto Arámburo Ceseña al 624-122-2435, o envíe un correo electrónico a ernestoaramburo@hotmail.com.

Según los cálculos de la OMS, “casi un tercio (30 por ciento) de todas las mujeres que han tenido una relación han sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja”.

Además, según un informe reciente de la ONU, todos los días un promedio de 137 mujeres son asesinadas a manos de su pareja o de otro miembro de su familia, y en estos tiempos de confinamiento el problema se agrava.

Las cifras son impresionantes, pero no describen el dolor físico y emocional por el que pasa la persona que sufre la violencia.

¿Ha pasado usted por una experiencia como ésta?. ¿Conoce a alguien que está pasando por ella?. Los Testigos de Jehová han hecho disponible en su sitio de internet el artículo con el tema: “Ayuda para las víctimas de la violencia doméstica”, en éste se presentan algunas ayudas para hacer frente a este problema de la sociedad actual.

Algunas de las sugerencias que se presentan son las siguientes, observó:

“Usted no tiene la culpa. Existe la tendencia de que el abusador le echa la culpa a su pareja por el maltrato. Nada más equivocado que esto. Toda mujer tiene derecho a ser amada por su esposo”.

Busque ayuda. “Es normal preocuparse por su seguridad personal, el bienestar de sus hijos o su situación económica, es normal que se sienta abrumada y confundida, pero es importante que no se aísle, si se siente en peligro y no sabe qué hacer, busque ayuda de un familiar o un amigo de confianza, así podrá encontrar apoyo práctico y emocional”, plantea Arámburo Ceseña.

Hablar con alguien que muestre empatía puede cambiar las cosas, hablar a los teléfonos de asistencia para víctimas de violencia, los servicios del gobierno le pueden prestar ayuda inmediata, los operadores están preparados para indicar qué hacer y cómo protegerse y ubicar a algunos otros organismos que brindan apoyo en caso de emergencia que pueden poner en contacto a la afectada con doctores, enfermeras y otros profesionales que le ayudarán de inmediato.