Violencia en BCS no se ha erradicado: PRI

Jesús Flores Romero, representante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) ante el Consejo Estatal Electoral, en exclusiva para CPS Noticias, manifestó que tanto Baja California Sur como Los Cabos han tenido un notorio incremento de violencia, y si bien, no es tan alarmante como otros estados no implica que se descuide el tema de seguridad, por lo que urgió a los representante políticos a tomar líneas de acción.

Flores Romero, señaló que si bien a nivel nacional, Baja California Sur ocupa el 5 lugar en cuanto a destino seguro y tranquilo según el estudio internacional The World Justice Project; los recientes hallazgos de fosas clandestinas son alarmantes, pues de no tenerse registro en el estado. Hoy los números de fosas han incrementado de manera lamentablemente tanto en Comondú, La Paz como en Los Cabos.

“Es importante valorar, validar y evaluar la política que se está siguiendo de seguridad. Creo que si bien no tenemos el caos que teníamos hace algunos años; sí está claro que tenemos todavía vestigios de esa violencia que no se ha querido ir y que la autoridad no ha podido erradicar”, manifestó.