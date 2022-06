Viral: Piquet llama “negrito” a Hamilton y este responde

El piloto de carreras, Lewis Hamilton, conocido por su alta competitividad en las pistas y por llevarse el premio al mejor piloto en 7 ocasiones, hoy vuelve a ser noticia, y esta vez no precisamente por su talento o manera de correr, sino porque el expiloto brasileño, Nelson Piquet, se refirió al inglés de manera racista, con el término “negrito”, provocando que su comentario se hiciera viral y que el mismo Hamilton también expresara su opinión al respecto.

Si eres super fan de la Fórmula Uno, seguro estás enterado de que este fin de semana se disputará el Gran Premio de Gran Bretaña en el Autódromo de Silverstone. Si hacemos un repaso de lo que sucedió el año pasado en este mismo circuito, Hamilton y Verstappen se enfrentaron de una manera feroz. Ambos pilotos tuvieron un encontronazo donde ninguno de los dos cedió provocando un controversial choque.

Te puede interesar: Advierten a Verstappen y Hamilton nada de toque de carritos

La lucha por tener la mejor calificación provocó que tanto Verstappen como Hamilton llegaran a una curva y la maniobra no fuera de lo más limpia. Max no quería aflojar ni dejarle la ventaja a Hamilton; en la curva, Hamilton aceleró y le pegó al neerlandés; dejándolo fuera de la competencia y a Hamilton como triunfador.

En ese mismo año invitaron al expiloto de carreras brasileño, Nelson Piquet, y también suegro de Max Verstappen, para platicar acerca de ese episodio en Motorsport Talk, programa en Youtube que se transmitió el 3 de noviembre. Lo curioso es que un año después, la entrevista se vuelve viral, otra vez, pues los fans de la F1 recordaron aquél episodio, ya que este fin de semana se repite el circuito del Gran Premio de Gran Bretaña.

El análisis deportivo que hizo el ex piloto de carreras, fue comparar el enfrentamiento de Max y Hamilton con el de Ayrton Senna y Alain Prost, en la lucha por el título de 1990, en el Autódromo de Suzuka, en Japón.

Ante la reavivación de aquella entrevista, la Federación Internacional de Automovilismo ya salió a dar su opinión sobre los comentarios de Piquet, considerando discriminatorio y racista al término usado “negrito”; lo han calificado de “inaceptable”:

Por su parte Lewis Hamilton también opinó al respecto, en su cuenta personal de Twitter:

It’s more than language. These archaic mindsets need to change and have no place in our sport. I’ve been surrounded by these attitudes and targeted my whole life. There has been plenty of time to learn. Time has come for action.

— Lewis Hamilton (@LewisHamilton) June 28, 2022