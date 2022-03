Visibilizan lucha de mujeres indígenas en BCS

La diputada local, Eufrosina López Velasco, encabezó el ‘Encuentro de mujeres indígenas y afromexicanas’, que se llevó a cabo la tarde del martes con motivo del Día Internacional de la Mujer, durante el cual hicieron un reconocimiento a la lucha de las mujeres de estos sectores de la población.

La presidenta de la comisión de Derechos Humanos y Asuntos Indígenas de la XVI Legislatura de Baja California Sur, agregó que estas acciones son en reconocimiento a la lucha que han venido realizando las mujeres indígenas para ser tomadas en cuenta y conseguir espacios dentro del ámbito político y social.

“Ahorita es cuando nosotras las mujeres estamos alzando la voz, estamos alzando las manos y estamos exigiendo nuestros derechos. ¿Cómo lo estamos haciendo? Pues uniéndonos, fortaleciéndonos, tomando cursos y acudiendo a eventos como este”, precisó.

Como invitada al evento, la presidenta honoraria del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) del estado, Patricia López Navarro, mencionó la importancia que tienen las comunidades indígenas en la historia de nuestro país y externó su respeto por las mujeres de este sector.

“Una vez me dijeron que ‘Ser mujer y ser indígena significaba doble discriminación’, y eso me lo aprendí, lo adopté y lo creo, pero también sé, porque las he visto a lo largo del tiempo, que no podemos ser rehenes de nuestra historia, ni podemos estar dándonos lástima, ni podemos estar auto flagelándonos”, así lo externó la presidenta del SEDIF.