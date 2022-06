PAN califica la visita del secretario de Gobernación como proselitista

La visita de la secretaría de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez Velázquez y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, generó controversia en la oposición, principalmente del Partido Acción Nacional (PAN), quien señaló que tanto autoridades federales y jefes de gobierno están más preocupados en realizar actos de campaña a lo largo y ancho del país.

La senadora y presidenta estatal del PAN, Guadalupe Saldaña Cisneros, comentó que es urgente que el gobierno federal intervenga y atienda los temas que más están afectando a la ciudadanía; principalmente, la Estrategia Nacional de Seguridad, la cual no ha dado buenos resultados y será de nueva cuenta analizada en el Senado.

“La verdad, como no han dado respuesta a este tema no asistí al evento porque andan en campaña los secretarios y la jefa de gobierno. No resuelven sus temas y andan en plena campaña electoral rumbo al 2024. Es lamentable que en lugar de estar enfocados a los temas que lastiman al país, andan haciendo campaña en todo el país. Esa es la situación y es mi punto de vista. Vamos a regresar a periodo en el Senado y vamos a plantear de nueva cuenta que se revise esa estrategia.”