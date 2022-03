Viva la Plaza en Cabo San Lucas no se cancela

En torno al polémico cierre del programa “Viva la Plaza” que se efectúa en la plaza Amelia Wilkes de Cabo San Lucas todos los viernes, Irene Román Salgado, directora general del Instituto de Cultura y las Artes de Los Cabos anunció que el programa no se cancela, solo se restructura

“Viva la Plaza quiero decirles y darles las seguridades a los artistas que no van a moverse de ahí, lo único que ha insistido el presidente en donde no se cierren las calles, eso definitivamente ya no va a volver a suceder por que como lo ha comentado se beneficia a unos y se afectan otros, entonces parte de la organización que ha pedido el presidente es que se armónicamente todos se lleve a cabo”, explicó.