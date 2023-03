¡Vivas se las llevaron, vivas las queremos!

La tarde de este miércoles 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, colectivas feministas se dieron cita en el estacionamiento de un supermercado en la glorieta de Fonatur, para encaminarse en una marcha hacia a la Plaza Pública José Antonio Mijares, en San José del Cabo, esto de manera simultánea con la delegación de Cabo San Lucas.

Los Cabos amaneció de morado, arrancando con la conmemoración de este día, ya que en diversos puntos del municipio se colocaron distintas lonas en puentes peatonales y en figuras ilustres, esto a manera de pañuelos verdes y morados, un claro ejemplo son los colocados en los cabeños ilustres ubicados en la Plaza Antonio Mijares, mismos que con el paso de las horas fueron retirados y tirados a la basura.

Por lo anterior, colectivas feministas se manifestaron inconformes a través de redes sociales, señalando “¿Así es como ‘celebran’ el día de la Mujer?”, del mismo modo, expresaron que al gobierno del municipio le “incomoda” más que se hayan puesto pañuelos sobre los bustos ilustres que los feminicidios sin resolver y denuncias que han realizado estudiantes sudcalifornianas de acoso al interior de las escuelas.

El contingente se conformó con cientos de integrantes, en las cuales se unieron madres e hijos, así como integrantes de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, con pancartas moradas y verdes con las frases “No me cuida la policía, me cuidan mis amigas” “aborto sí, aborto no, eso lo decido yo”.

Al llegar el contingente a la concentración en la plaza Mijares, mujeres policías municipales resguardaron la entrada del Palacio Municipal de Los Cabos, no obstante, eso no bastó para que las colectivas feministas realizaran pintas en todo el frente del inmueble del ayuntamiento, sin que se registraran actos vandálicos.

María Josefina Herrera, madre de Nayeli Guerrero, víctima de feminicidio ocurrido el 14 de octubre del 2021, compartió con todas las presentes el proceso que ya enfrentado al pasar más de un año sin que el agresor de su hija haya recibido sentencia condenatoria. Con la frase “No estás sola”, mujeres feministas apoyaron a la madre.

De acuerdo con una solicitud a través del Portal de Transparencia, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), informó que del 2019 a 2022, en Baja California Sur se han registrado 17 casos de feminicidios, de los cuales solo cuatro de ellos han tenido sentencia, dos de ellos con sentencia mínima de 20 años y uno de 30 años, mientras que solo uno con pena corporal de 65 años, de ahí la importancia del 8 de marzo y las protestas de las mujeres sudcalifornianas.

Pasadas las siete de la noche las mujeres se retiraron en completa calma, dejando a su paso la huella de su indignación.