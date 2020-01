Vive Sierra de La Laguna estrés hídrico debido al crecimiento poblacional y turístico en la entidad: Conanp

Cabo San Lucas.- El 70 por ciento del agua que consume el estado proviene de la Reserva de la Biosfera Sierra de La Laguna, pero en los últimos años, el acelerado crecimiento poblacional y turístico han generado un estrés hídrico sobre los mantos freáticos de la zona, por lo que es de suma importancia cuidar el lugar, así lo dio a conocer Miguel Ángel Leal de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.

Señaló que la principal vocación de la Sierra de La Laguna, considerada Área Natural Protegida, es que además de tener una rica biodiversidad, el lugar surte de agua las comunidades rurales y zonas urbanas del Sur de Baja California Sur.

Insistió que la Sierra de La Laguna es un sitio vital para abastecer las zonas habitadas de Los Cabos y La Paz, sin embargo en la actualidad hay una tensión hídrica que ha provocado que Conanp trabaje en labores de preservación y conservación.

Reveló que este año se alcanzó la cuota de lluvia necesaria para abastecer de agua los poblados de los municipios de La Paz y Los Cabos, “afortunadamente la última a lluvia provocó que se obtuviera un promedio suficiente para abastecer los mantos freáticos”.

Añadió qué hay una gran preocupación, que es la relacionada al cambio climático, ya que no saben qué va a pasar, esperando que este 2020 no sea un año de sequía, “otro tema que estamos cuidando es que en la zona no ocurran incendios forestales; hay casos como en Australia, Brasil y otras partes que están sufriendo por estos siniestros, por lo que Conanp ha redoblado esfuerzos para evitar ese tipo de incidentes”.