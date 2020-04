Viviendas colocan pañuelo rojo en sus puertas en solicitud de ayuda alimentaria

Foto: Bismarck Moyrón

La Paz.- En algunas colonias de la ciudad de La Paz como La Ladrillera, Ciudad del Cielo y Agustín Olachea Avilés, han empezado a colocar un trapo rojo en la entrada de sus casas como símbolo de necesidad alimentaria, por lo que esta señal de ayuda que inició en otros estados de la república, ahora demuestra la gran necesidad que enfrentan las familias sudcalifornianas ante la pandemia.

Entre los hogares que portaban este indicativo, estaba Rosa María Salgado, quien es una persona de la tercera edad, misma que decidió colocar uno de estos pañuelos rojos en el cerco de su casa, ya que nos comentó que está a cargo de su madre y desde que empezó la cuarentena ambas han decidido resguardarse por pertenecer al grupo de riesgo ante la pandemia y no han podido realizar compras en los supermercados, “no puedo porque a mi me da mucho miedo de que vaya a contagiarla o algo, y mejor aquí nos la pasamos”.

Aclaró que ella recibe una pensión por parte del Gobierno del estado, con la que han subsistido las dos con dificultad, “mi madre depende de mí, de mi pensión compro pañales porque mis hermanos no me ayudan, yo soy la que la sostengo y me la he visto muy difícil porque está todo muy caro, apenas entracalándose con la tarjeta de crédito sale uno adelante”.

Mencionó que colocó el trapo rojo en la entrada de su casa por una recomendación por parte de una vecina, y a partir de entonces se ha corrido la voz con el resto de los colonos, por esto, al recorrer estas colonias, la mayoría de sus fachadas portan su pañuelo rojo en la espera de que alguna autoridad les visite y entregue algún tipo de apoyo alimentario, “y empezamos a poner trapos rojos todos, pero no han llegado, es que dicen que poco a poco porque ellos andan coordinados y sé que han ayudado a mucha gente de acá arriba, pero pues poco a poco tienen que sacar las colonias, o no sé si se irán con los más necesitados, porque hay unos que están peor que nosotros, nosotros tenemos un ingreso y hay gente que lo ocupa más”, mencionó al referirse a las personas que se dedican al comercio ambulante.