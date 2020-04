Von Miller da positivo por COVID-19

Denver, EUA.- El apoyador de los Broncos de Denver, Von Miller dio a conocer que resultó positivo por COVID-19 y exhorta a la población en general a que tome las medidas necesarias.

“Estoy de buen humor, no me siento enfermo ni nada de eso”, aseguró en un programa de televisión estadounidense; no obstante, los Broncos emitieron un comunicado en donde enfatizan el hecho de que Von Miller quiso hacerlo público para que la gente tome conciencia al respecto.

“Después de experimentar síntomas similares a los de la gripe, el apoyador de los Broncos de Denver, Von Miller, dio positivo por COVID-19. Von eligió compartir su diagnóstico públicamente para enfatizar que cualquiera puede verse afectado por el coronavirus”, publicaron en sus medios oficiales.

Por el momento, el Jugador Más Valioso del Super Tazón 50, es el primer caso positivo en el equipo de Denver; por lo que se ha sometido a un aislamiento voluntario, donde es monitoreado por médicos del equipo.