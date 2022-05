La voz ciudadana debe activarse para el desarrollo urbano de Los Cabos

Ernesto Amador García, activista social y ex funcionario municipal de varias administraciones atrás, dijo la importancia de conformar los comités ciudadanos para darle voz y voto a la ciudadanía en el desarrollo de Los Cabos, disposición que viene establecido en las leyes federales y Reglamentos y que hasta ahora no han sido tomadas en cuenta, cuando hay temas que atender como el ordenamiento territorial desarrollo urbano y vivienda, dando a conocer que en la administración pasada no se concretó debido a intereses particulares.

“Es empoderar a la ciudadanía, para que las decisiones sean mucho más consensuadas, todos tenemos derecho y hasta la obligación de poder decidir cómo queremos nuestra ciudad y en este caso tenemos muchos retrasos que son factor para que la ciudad no sea tan próspera como la promocionamos a nivel nacional, incluso a nivel internacional, mi propuesta es empoderar a la ciudadanía para que las decisiones sean tomadas desde un punto de vista plural y democrático”.

El también ex – director de Planeación y Desarrollo de Los Cabos, añadió que autoridades deben atender a los comités ciudadanos, así como el Consejo de Ordenamiento Territorial Desarrollo Urbano y Vivienda, el cual no se ha venido concretando y la participación hasta ahora ha sido nula, sin embargo, dijo que en la pasada administración de Armida Castro no pudo llevarse a cabo por cuestiones particulares.

“Tuve la oportunidad de volverlo a establecer, después de que hace mucho tiempo la Comisión Consultiva no se reunía y es que me tocó participar en el primer gobierno de Morena en Los Cabos y se propuso volver a instalar la Comisión Consultiva para dar paso a lo que la Ley de Desarrollo Urbano a nivel Federal y la legislación de Ordenamiento Territorial dicta y que es, la instalación del Consejo Municipal de Ordenamiento Territorial Desarrollo Urbano y Vivienda, desafortunadamente por cuestiones de muchos intereses no se pudo concretar”.

Concluyó que es importante que un buen gobierno tome en cuenta los consejos ciudadanos y que deben estar conformado por cámaras empresariales, Colegios de profesionistas, asociaciones civiles, sindicatos, académicos, investigadores, entre otros actores sociales, todo con el objetivo de contribuir en el desarrollo armónico del municipio.