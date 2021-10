Vucetich revela actos de corrupción en la Liga MX

Víctor Manuel Vucetich declaró que a lo largo de su carrera como técnico en el fútbol mexicano ha sido testigo de actos de corrupción, mismos a los que no se ha prestado.

‘El Rey Midas’ detalló que algunos representantes le han ofrecido beneficios por llevar a jugadores al equipo donde se encuentre dirigiendo.

“Siempre me han pedido que meta algunos jugadores y que nos va a ir bien a los dos“, acto al que Vucetich se niega a participar y le responden que es “un pendejo porque esto es negocio“, declaró en el programa de Facebook Confesiones con Miguel Arizpe.

El extécnico de Chivas agregó que estas ofertas siempre han existido:

“Yo he sido un obstáculo para muchos de ellos, por obvias razones, porque no me presto a nada, en automático soy rechazado por los mismos represantes”, explicó el técnico de 66 años de edad.