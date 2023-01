¿Conexión o escala? Nuevo vuelo Los Cabos-Cancún crea confusión entre los cabeños

En redes sociales la Secretaría de Turismo y Economía (SETUE) de Baja California Sur, anunció de manera oficial el vuelo directo Los Cabos-Cancún. De acuerdo con la titular de la dependencia, Maribel Collins Sánchez, la nueva ruta aérea entre los dos puertos turísticos más importantes del país, va ser en los próximos meses la más atractiva para los turistas nacionales e internacionales que visiten México.

La aerolínea de bajo costo Viva Aerobus, será la encargada de conectar el estado con la península de Quintana Roo. La aeronave tendrá una capacidad de 186 plazas, contando con una frecuencia diaria y una tarifa aproximada a los 3 mil 500 pesos en un viaje redondo. El vuelo se estrenará el próximo jueves 18 de mayo del 2023.

“Estamos complacidos que con el nuevo vuelo de Los Cabos a Cancún que inicia operaciones el próximo 18 de mayo, con capacidad de 186 plazas a cargo de la aerolínea Viva Aerobus, Baja California Sur fortalece su conectividad aérea y con ella la captación de turistas nacionales e internacionales al conectar a los dos destinos turísticos más importantes de México. Está acción muestra la confianza de las aerolíneas en el estado, con cifras alentadoras en el desarrollo turístico, por ende en la economía”, mencionó la la titular de la SETUE.

La ruta tendrá un estimado de vuelo de 5 horas, con una escala de aproximadamente 50 minutos en el Aeropuerto Internacional “Licenciado Adolfo López Mateos” en la ciudad de Toluca, Estado de México.

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención en las redes sociales, es la confusión por parte de los ciudadanos que comentan que anteriormente ya existía este vuelo, que no es una novedad. Mencionan que desde Los Cabos se puede llegar a Cancún por medio del Aeropuerto Internacional “Benito Juárez”, de la Ciudad de México.

¿Cuál es la diferencia?

Entrando un poco en contexto, existen diferencias entre escala y conexión, es importante aclarar este punto. porque llega a ocurrir mucha confusión entre los pasajeros. Muchos vuelos nacionales y principalmente los internacionales, sus aviones no cuentan con la capacidad de volar mucho tiempo, no cuentan con la autonomía suficiente ¿Qué quiere decir esto? Que no cuentan con la capacidad de volar muchas horas, es necesario que lleguen a un punto a cargar combustible (turbosina).

Tanto en la conexión como en la escala, el avión tiene que aterrizar en el aeropuerto, ¿Cuál es la diferencia? Sencilla, en el caso de la conexión tienes que descender de tu vuelo para poder tomar otro dentro de la terminal aérea, en el caso de la escala no es necesario bajarte del avión.

En el caso de la conexión muchas veces corres el riesgo de perder tú vuelo o maleta, esto se debe a que tú y la maleta tienen que ser descendidos del avión para subirse a otro nuevo vuelo. A pesar de la logística que cuentan las líneas aéreas, muchas veces existen contratiempos como el clima o el tráfico aéreo que provocan retrasos o cancelaciones en las rutas. Esto llega a provocar que pierdas la conexión, incluso tú maleta se puede ir por error en otro vuelo.

La escala es más segura, el avión solo hace una parada técnica para realizar el repostaje aéreo (carga de combustible), tú y el equipaje no descienden del avión. Al concluir con la verificación de que todo el proceso de abastecimiento de combustible sea el correcto, el vuelo vuelve a partir a su destino final. Este proceso toma algunos minutos, entre 30 a 50 minutos, por lo que no te preocupes, no pasarás mucho tiempo dentro del avión.

Cancún es el principal destino turístico del país, registrando la mejor ocupación con un aproximado al 80% durante el 2022, esto de acuerdo con cifras de la Secretaría de Turismo (SECTUR) del Gobierno de México. El Aeropuerto Internacional registró la llegada de 185 mil vuelos y un promedio de 500 operaciones diarias durante el año pasado.

Por este motivo, la nueva conexión con Cancún ayudará a que Los Cabos pueda atraer turismo principalmente de Europa y Sudamérica, hasta el momento, la SETUE no ha detallado los beneficios en derrama económica que dejará este nuevo vuelo.