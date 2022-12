Vuelven las pruebas de Covid-19 en unidades médicas de Los Cabos

Ante el repunte en casos de Covid-19 y con la implementación del uso de cubrebocas de manera obligatoria en espacios cerrados y transporte público, Los Cabos ha retomado la realización de pruebas contra SARS-COV-2 en cada una de las unidades de salud del municipio, así lo dio a conocer el titular de la dirección de Salud Municipal, Juan Carlos Costich Pérez, en una entrevista exclusiva para CPS Noticias.

Al cierre de esta semana existe un total de 87 mil 774 personas vacunadas con por lo menos una dosis a nivel estatal; y solo 13 mil 520 personas cuentan con el esquema completo de vacunación contra Covid-19.

El doctor Juan Carlos Costich Pérez también dio a conocer que la Secretaría de Salud de Baja California Sur ya cuenta con el medicamento Paxlovid, el cual es elaborado por el laboratorio Pfizer para tratar a pacientes con covid 19.

“También se nos hizo hincapié de que ya se cuenta en la Secretaría de Salud con el medicamento Paxlovid, es un medicamento que ha dado una buena respuesta y mejoran muy bien cuando son detectados durante los primeros cinco días, y es para no complicar los cuadros y no caigan en hospitalización los pacientes, es un tratamiento ambulatorio y va desde los 18 años en adelante, todos los pacientes en ese rango de edad o de 50 en adelanté que no cuenten con ninguna dosis o tengan esquemas incompletos, ya cuenta con él la secretaría de Salud y es totalmente gratuito”.