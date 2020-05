Wendy, estudiante de universidad comparte que clases virtuales han sido el mayor reto de la pandemia

San José del Cabo.- Wendy Elizabeth Rivero Parra quien se encuentra cursando el 6to cuatrimestre de la carrera de Administración de Empresas Turísticas en una universidad privada, compartió a las cámaras de CPS Noticias que derivado de la pandemia del Covid–19 y las nuevas medidas que han tenido que implementar como las clases virtuales, éstas han sido el mayor reto como estudiante:

“La verdad, en lo personal se me hace un poco difícil ya que estoy acostumbrada a las clases presenciales y con este cambio tan repentino, de un día para otro, de no tener esta modalidad de clases, sí se me está complicando bastante porque no siento que sea el mismo aprendizaje que tengo en línea a las clases presenciales, hay cosas que se me dificultan mucho y que sé que en internet puedo buscar pero no es lo mismo a que una persona que sepa te lo explique directamente, honestamente es un poco confuso e igual con mis compañeros de la universidad hemos comentado que se nos dificulta esta modalidad porque sentimos que se nos acumula demasiado el trabajo y siento que no aprendemos lo mismo”.

Además, compartió como es su día a día con las clases virtuales:

“Ahorita la manera que tenemos de trabajar en la universidad, es que nos están dividiendo por bloques lo que son las materias, primero nos dejan trabajos acerca de tres materias y así sucesivamente, pero sí es difícil porque nos dejan de una materia tres o cuatro trabajos, de otra materia igual, y nos dan una fecha, una semana límite para entregar los trabajos y se nos juntan, algunos sí son trabajos complicados que no entendemos y como es un nuevo ciclo en nuestro caso, que pasamos a un nuevo cuatrimestre, al momento nosotros de hacer los trabajos la verdad tenemos demasiadas dudas, lo cual es para nosotros un poco complicado”.

Como estudiante, consideró la joven que hubiera preferido que cancelaran lo que resta del ciclo escolar y posponerlo, ya que reiteró, no es lo mismo las clases y trabajos presenciales a las virtuales. Además, comentó que como joven, el tener que permanecer en casa ha sido otro reto, aunque dijo, esto le ha ayudado a convivir más con su familia.