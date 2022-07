Will Smith reaparece y le pide disculpas a Chris Rock

Luego de 4 meses del bochornoso incidente donde Will Smith abofeteó a Chris Rock en pleno escenario de los Premios Óscar 2022, el ganador a “Mejor Actor” reapareció para hablar sobre aquella situación y nuevamente disculparse con el compañero de profesión.



Tras un largo tiempo de silencio, hermetismo y bajo perfil, Smith publicó un video donde confesó sentirse arrepentido y avergonzado por sus actos.



“Estaba fuera de línea y me equivoqué, mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad”, mencionó el actor.





Will declaró que se comunicó con Chris Rock, pero la respuesta por parte de este fue que aún no está listo para charlar sobre el tema. Así mismo, le pidió disculpas a la familia de Chris, “No pensé en cuantas personas estaba lastimando. Quiero disculparme con Chris, su familia y en especial su hermano Tony. Sé que este es un daño irreparable”.

Cabe mencionar que en días recientes en una presentación de stand-up por parte del comediante, Rock hizo algún par de chistes sobre el tema, argumentando que nunca quiso hacerse la víctima.

Por último, Will Smith aseguró que su esposa no tuvo culpa alguna en sus acciones, al contrario, confiesa vivir apenado por haber decepcionado a ella, sus seres queridos y fanáticos.



“Decepcionar a la gente es mi principal trauma, odio hacerlo. El hecho de saber que no estuve a la altura, me duele psicológica y emocionalmente”, concluyó.