Will Smith recibe su primer premio luego de abofetear a Chris Rock en los Oscar

Will Smith recibió su primer premio luego de haber protagonizado uno de los eventos más polémicos y oscuros en la gala de los Oscar hace, aproximadamente, 11 meses. Siendo la Asociación de Críticos de Cine Afroamericano la que galardonó al actor con el “Premio Beacon” por su participación en la película “Emancipation”.

Al subir al escenario mencionó en su discurso que dicha cinta fue, hasta el momento, una de las más complejas y difíciles que ha realizado en toda su carrera, además de agradecer a Apple TV, así como al público por mantener vivas las historias.

Compartió que se metió en su papel tanto que llegó a comprender a su personaje durante una de las escenas. El punto es que uno de sus compañeros blancos improvisó y le escupió en el pecho, comentó que esta acción lo hizo enojar demasiado, sin embargo, reflexionó en el momento que su personaje no podía pedir ayuda del director.

“Estaba en una escena con uno de los actores blancos, e… improvisó y escupió en medio de mi pecho. Si tuviera perlas, definitivamente las habría agarrado. Me detuve y me di cuenta de que Peter no podría haber llamado al director. Así que me senté allí, respiré hondo, y tomamos dos, y sentimos que la improvisación salió bien. Había una parte de mí que estaba agradecida de haber llegado a entender realmente al personaje”, dijo.