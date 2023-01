Director de “Winnie the Pooh: Blood and Honey” recibe amenazas por su película

Winnie the Pooh: Blood and Honey finalmente ha llegado a las salas de cine, el estreno de la polémica cinta que presenta una nueva versión escalofriante y asesina del popular personaje que se hiciera famoso en Disney, ha colapsado los reflectores y también las críticas.

Como parte de la premiere mundial celebrada en México, el director del filme, Rhys Frake-Waterfield, al igual que parte del elenco, visitaron tierras aztecas y revelaron de dónde salió la inquietud de crear una cinta de terror con el “osito Pooh”. De esta manera, el también creador de la historia confesó que no todo fue bueno, pues constantemente recibió comentarios de odio y amenazas por “arruinar la infancia de algunos”.

Thank you Mexico for a killer World Premiere of #WinnieThePoohBloodandHoney 🔪🩸🍯 pic.twitter.com/sOfgvcDcP9 — Winnie-the-Pooh: Blood and Honey (@poohbandh) January 26, 2023

Así mismo, sus creadores confesaron cuál era la idea inicial y como querían realizar la película, pues admitió que en un principio pensaron en que “Winnie the Pooh” fuera algo similar a “Chucky” y que el oso de peluche anduviera suelto matando a personas.

“Al planear la adaptación de estos personajes inocentes convertidos en monstruos queríamos asegurarnos de que fueran ideas que funcionan. Tuvimos dos ideas, primero quisimos hacerlo como una especie de Chucky, que fuera por ahí escabulléndose y matando a todos, pero pensamos que eso nos tomaría demasiado tiempo en efectos especiales y entonces nos fuimos a otra dirección donde optamos por hacerlo grande y amenazante”.

Igualmente, el productor Scott Jeffrey reiteró que esta película no es para niños y que aquellos que no se sientan cómodos con esta versión del personaje, pueden ignorar su proyecto y seguir observando las historias infantiles creadas por Disney, no sin antes advertir que ya planean la secuela de esta cinta.

“Si no te gusta el horror puedes siempre contar con el clásico Winnie y verlo todo el tiempo, pero para gente como yo que ama el horror, bueno les damos esto y les adelanto que la secuela tendrá cinco veces más muertes y sangre”.

Cabe recordar que esta cinta se realiza sin inconvenientes de derechos de autor debido a que las historias de Winnie the Pooh se convirtieron en dominio público tras pasar 95 años desde que fueron publicadas por primera vez por el escritor A. A. Mine y el ilustrador E. H. Shepard, creadores de la primera y original versión de este personaje.

Esto último, es la principal razón por la cual en la película no vemos al popular oso con su tradicional playera roja, ya que la imagen que es de dominio público es la de 1926, y no la realizada por Disney, quienes fueron los que le dieron esa característico diseño al personaje.

La película ya está disponible en las salas de cine del país y pese a la polémica, se espera que tenga un gran recibimiento por parte del público.