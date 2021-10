Los Cabos Women´s Wellnes Foundation unido con DIF en lucha contra el cáncer de mama

Carmen Zerón, directora médica de Los Cabos Women´s Wellnes Foundation, en entrevista para CPS Noticias expuso que octubre a nivel internacional es el mes para la Sensibilización de la Lucha contra el Cáncer de Mama y Los Cabos sin duda alguna se suma a las acciones por emprender pues hay mucho por hacer en materia de atención para las personas que padecen algún tipo de cáncer, no solo de mama.

Manifestó que, afortunadamente la presente administración tiene un gran interés por mejorar la atención que a través del Sistema DIF presta para que un gran número de personas acudan a la ciudad de La Paz a recibir su tratamiento.

Destacó que lamentablemente pese a que Los Cabos cuenta con un gran índice de personas con cáncer no cuenta con un centro médico que los pueda atender, por ende, este apoyo es de suma importancia, sin embargo, cumplir con los trámites para poder acceder al apoyo pues ser muy desgastante para las personas que ya están en tratamiento de cáncer puesto que las quimioterapias son muy agresivas, por ello la Fundación se suma a la apertura del DIF para funcionar como enlace.

Expresó sentirse contenta de que como Fundación les tomen en cuenta para juntos construir y mejorar la atención de las personas que padecen cáncer pues aún hay mucho que hacer, pues hay cientos de personas que padecen la enfermedad, simplemente ellos apoyan de manera directa 130 mujeres que solo padecen cáncer de mama, pero falta contar a los casos de cáncer de útero, estomacal o de próstata en el caso de los hombres.

Reveló que tras instaurarse el semáforo verde en Los Cabos retomarán la entrega de las prótesis, pues por salud no era conveniente hacerlo antes.

Manifestó que si bien octubre es importante pues toda la población se une y se centra en el tema del cáncer, la labor se tiene que hacer día a día, pues el cáncer continuo junto con las necesidades que van en aumento como los casos, sin embargo, llamó a la detección temprana pues esta salva vidas.

“Hay gente que se cuida y gente que todavía no se cuida, entonces el mensaje es cuídate, quiérete un poquito, porque aquí no le puedes echar la culpa a tu marido que no te llevó al médico o que tienes mucho trabajo en la casa o que tienes mucho trabajo, esto es auto cuidado, es definitivamente tu responsabilidad, entonces quiérete, tócate, examínate, si se detecta a tiempo es curable, entonces si quieres vivir cuídate, con toda la quimioterapia que es un tratamiento muy terrible porque se te cae el pelo, se te caen las pestañas, te sientes muy mal, pero te vuelve a salir el pelo y te vuelven a salir las pestañas y vives”, concretó.