Mantiene diputado Wormer contacto directo con comunidades

En el marco de una gira de trabajo por las comunidades de Agua Amarga, El Ancón y La Fortuna, el diputado Eduardo Van Wormer Castro escuchó las demandas ciudadanas de estas poblaciones rurales del municipio de La Paz, con quien se comprometió a avanzar en la gestión de sus planteamientos y darle seguimiento.

En esta reunión acompañado de Asociaciones Civiles para apoyo a la población, el legislador local mencionó que el escuchar a los habitantes de la zona rural de su distrito, en este periodo de receso ha servido para formar y ampliar su agenda legislativa para el próximo periodo ordinario de sesiones a iniciar en días próximos.

“Para mí como diputado estar cerca de ustedes me nutre, me fortalece, porque me llevo las inquietudes de ustedes, para con ellos avanzar en temas legislativos que desde tribuna se pueden convertir en leyes de beneficio para todas y todos las y los sudcalifornianos”, añadió.