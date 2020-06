“XIII administración de Los Cabos no presenta observaciones en gastos, ingresos, ni desvío de recursos en cuenta pública de 2018” Tesorero Municipal

Los Cabos.–Luego de que la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado emitiera el resultado de la revisión y fiscalización de la cuenta pública 2018 del Ayuntamiento de Los Cabos de la cual, 3 meses pertenecen a la XIII administración; el tesorero general municipal, Rigoberto Arce Martínez aseguró que solo existen 8 observaciones pendientes por solventar y que no representan ninguna falta grave al no ser gastos específicos desde las arcas municipales.

Lo que aparentemente puede observarse como recursos no justificados inmersos en el dictamen de la cuenta pública 2018 del Municipio de Los Cabos, fue utilizado por un medio local con una dosis de mensaje mal intencionado, manifestó el Tesorero, puesto que no son observaciones de fondo, de quebranto ni de desvíos de la actual administración, se encuentran plenamente identificadas y corresponden a participaciones del ámbito federal y de recibos expedidos a los que el contribuyente tenía derecho a recibir.

“Hemos realizado un estudio profundo de lo emitido por la Comisión de Vigilancia en el Honorable Congreso del Estado y del total de 146 observaciones del ejercicio fiscal 2018 -que es importante mencionar-, se comparte con la XII administración los meses de octubre, noviembre y diciembre”, señaló.

En ese contexto, Rigoberto Arce hizo énfasis, que de las 146 observaciones, fueron solventadas 44 y quedaron de manera no solventadas 102; 69 observaciones de egresos pertenecen a la XII administración y ninguna a la XIII administración; 15 observaciones de ingresos en la XII administración y 8 en la XIII administración; en obra pública, la XII administración tuvo 10 observaciones y la XIII Administración no tuvo ninguna.

Por consecuencia, 94 observaciones pendientes pertenecen a la XII administración y solo 8 observaciones pendientes corresponden a la actual administración; y respecto al monto que suma un total de 798 millones 653 mil 474.71 -en el dictamen perteneciente a la administración que encabeza la presidenta Armida Castro Guzmán,- no representan ninguna falta grave al ser observaciones que no corresponden a algún gasto específico desde las arcas municipales.

“No tenemos ninguna observación de gastos, ninguna observación de egresos, no hay desvío de recursos, no existe ningún quebranto, porque estas observaciones que se le hacen a la actual administración, no corresponden a algún gasto en particular desde las arcas municipales. No obstante, de las 8 observaciones que se presentan, la más relevante corresponde por un monto de 782 millones 62 mil 582.69 pesos -derivado de las participaciones de ingresos que al mes de septiembre-, por lo que se enviaron 11 meses y quedaron de enviarse en los meses que cerró la oficina de Tesorería por la pandemia, mismas que serán entregadas en cuanto recibamos la resolución de participaciones federales y únicamente serán enviados los recibos de dichas participaciones que obtuvo el Municipio para que finalmente quede resuelto”.

Asimismo y en referencia a las otras 7 observaciones que se encuentran señaladas hacia la actual administración, Arce Martínez confirmó que pertenecen a ingresos que fueron pagados a través de los portales de internet, depósitos y transferencias bancarias en la XII administración y, que la actual administración, otorgó los recibos antes de que se terminara el año 2018.

“Las observaciones se encuentran plenamente identificadas y no tenemos ninguna hacia la XIII administración, ni de ingresos, ni de egresos, independientemente de que en el dictamen aparecen 8 de ingresos pero que son con efecto retroactivo, de tal forma que si alguien realiza alguna transferencia bancaria o hace un depósito bancario, lo puede concretar y después puede acudir por su recibo de pago; son descuentos otorgados por la XII administración relativos a predial y que no publicó o no llevó a cabo un acuerdo de Cabildo para que fueran válidos y al tratar de ser solventadas de manera Institucional, no fue posible al no contar con elementos ni acuerdo de Cabildo de la anterior administración”.

Finalmente, el Tesorero Municipal precisó que no se recibió dinero por estos conceptos y solamente fueron expedidos los recibos a los que tenía derecho el contribuyente y de todo lo que se menciona en el dictamen, la XIII administración municipal no generó una sola observación por ningún monto, por lo que la mayor observación por el monto de 798 millones 653 mil 474.71 pesos corresponde a un proceso interno que no fue acreditado y al ser una transferencia de ingresos federales, la administración tiene la obligación de emitir recibos a través de la Dirección de Ingresos y que serán solventados a la brevedad.