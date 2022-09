¿Y el cubrebocas? Cabeños olvidan su uso

Con una baja en las estadísticas de contagios por Covid-19 y sin una elevada cantidad de contagios registrados en la entidad cabeña, ciudadanos del municipio de Los Cabos han olvidado el uso de cubrebocas, principalmente en espacios cerrados y dentro del transporte público, sitio donde el virus se encuentra más presente.

Y aunque el semáforo epidemiológico se encuentra en color verde las medidas sanitarias continúan vigentes con el uso obligatorio de cubrebocas dentro de espacios cerrados, un aforo permitido en un 80% en lugares cerrados, incluyendo el transporte público.

Opiniones divididas se encuentran dentro de la población, algunos a favor del uso de cubrebocas y otros más, en contra; no obstante, algunas personas aún se niegan a seguir estas indicaciones, las medidas de higiene siguen vigentes como el lavado de manos y uso del gel antibacterial ya que, al ingerir alimentos deben de estar limpias y de esta manera no solo evitar un contagio, si no también protegerse de una infección gastrointestinal que son muy comunes en temporada de calor.

Y aunque la higiene es primordial y puede reducir el riesgo de contagio en la población hasta el momento, la única medida con mayor efectividad para evitar el contagio es el uso del cubrebocas, usándose de manera correcta cubriendo desde la barbilla hasta la nariz. La responsabilidad de la falta de seguimiento de las medidas sanitarias influye tanto en la ciudadanía como en el personal de operación de cada una de las rutas de transporte quienes han bajado las medidas sanitarias, saturando las unidades y dejando que pasajeros ingresen sin cubrebocas.

Un repunte en contagios tendría una gran repercusión en la estabilidad económica y en materia de turismo, recordemos que hace dos años la media península sufrió cierres masivos y suspensión de cualquier tipo de actividades que pusieran en riesgo a los grupos vulnerables; si bien al cierre de esta edición el esquema de vacunación de la población está completo, los menores de edad aún siguen en riesgo en donde padres de familia son los principales agentes para resguardar la salud de las y los niños del municipio cabeño.

Aún no es momento de bajar la guardia ante una pandemia que continúa latente dentro del territorio nacional, esfuerzos se han realizado, las medidas se han aplicado, pero ahora es responsabilidad de la ciudadanía cuidar de su integridad, así como terminar con cada uno de los esquemas de vacunación.