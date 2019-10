“Ya basta con poner trabas para dificultar el beneficio de la jubilación a trabajadores” Botello Ramírez

San José del Cabo. – Guillermina Botello Ramírez, maestra de preescolar pensionada, dio a conocer su rechazo en cuanto a la propuesta para el aumento de la edad para la jubilación. Expresó la presente problemática respecto al proceso de jubilación de los maestros, en donde no se les otorgan las condiciones de apoyo para los jubilados.

“Considero que no es adecuado hacer eso, porque el trabajo del maestro es muy cansado y pesado, no es fácil; al igual que la función de los padres de familia que tiene en su casa de 1 a 5 niños es preocupante la situación, ahora un maestro que tiene 30, 40 niños en un aula, con todas las presiones sociales que hay porque al maestro le lleva toda la presión social que hay en un hogar, entonces por eso considero que no debe aumentarse la edad para pensionarse”.

Explicó la situación que se vive una vez que están jubilados, aseguró que en su experiencia personal hubo ciertas injusticias en relación al pago que recibió.

“Desde el momento en que te jubilas es una serie de omisiones sobre el pago de algunos conceptos que debieron de finiquitarnos al momento de jubilarnos; nosotros en su momento no nos dimos cuenta, sino que en el paso de los años pudimos percibir que entre la SEP y el Issste nos quedaron a deber varios conceptos, a la fecha hay compañeros que han demandado, pero así se la han llevado de demandas en demandas”

Respecto al nivel salarial declaró que la incertidumbre persiste en las personas que se han jubilado desde el 2017 a la fecha, a los que les tasan la jubilación en UMAs, donde hay una nueva demanda para que se les nivele los salarios en salarios mínimos, ya que en las jubilaciones del año 2016 para los maestros se basó en salarios mínimos y éstos incrementan año con año.

Por último, hizo un llamado a la realización de foros con los involucrados de pensionados y jubilados para que se busque una solución entre todas las partes, para fomentar la participación de todos los ciudadanos, ya que las problemáticas se deben resolver en sociedad y no con individualismos, así lo indicó Botello Ramírez.