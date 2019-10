Ya basta que los legisladores locales ignoren al pueblo al desechar la iniciativa de ley de movilidad: Carlos Tinoco

El presidente de los empresarios de Cabo San Lucas hizo una propuesta pública, que así como los diputados locales no están cumpliendo al pueblo y dejan de nuevo en la parálisis la oportunidad de modernizar el transporte con la nueva ley de movilidad, que igual se haga una pausa a los sueldos que cobran dichos legisladores

Cabo San Lucas.- “Ya basta, los ciudadanos no merecemos unos diputados que no sienten en carne propia las necesidades de la gente”, aseveró Carlos Tinoco, presidente de los Empresarios de Cabo San Lucas, tras externar su indignación por la postura de los legisladores locales quienes desecharon la ley de movilidad, tras un año de haberse presentado esta iniciativa y después de múltiples foros donde todos opinaron y llegaron a la conclusión de la urgencia de modernizar el transporte público en Baja California Sur.

Incluso, el empresario de Cabo San Lucas hizo pública la propuesta, de que si los diputados locales de Baja California Sur no están cumpliendo con las expectativas ciudadanas, y así como nuevamente están haciendo una pausa para aprobar iniciativa, también se haga una pausa y a los sueldos que cobran estos legisladores.

“Definitivamente el seguir escuchando pretextos de que no se ha socializado, que no está lista, ya basta de pretextos, ya la iniciativa privada, los diferentes sectores ya le pusimos tiempo y cualquier cantidad de horas para de alguna manera exponer cuales son las necesidades en los diferentes sectores y parece que se nos ha ignorado, y eso indigna a toda la población, no nada más son plataformas digitales señores transportistas, se habla de la inclusión de gente con discapacidad que tiene la necesidad de moverse en una ciudad, no existe esa sensibilidad o en el reglamento actual que tiene 22 años no se revisa”.

“Que los diputados ya dejen de lado estos pretextos, me gustaría hacer una propuesta, que así como ellos están frenando y han puesto nuevamente una pausa a la aprobación de la ley, se ponga una pausa a los sueldos que cobran; si no pudieron con la revisión de un documento que ya se ha socializado, que urge se implemente en el destino porque nos está nuevamente rebasando el crecimiento, qué más se puede esperar de ellos”.

Hay mucha gente que tiene la necesidad de trasladarse del trabajo a sus casas a altas horas de la noche, por su horario laboral y el transporte está en condiciones patéticas, es de dar vergüenza ajena, la condición de las pipas con las que distribuyen agua, también están en deplorables condiciones; no hay paraderos ni autobuses adecuados para garantizar la movilidad a las personas con discapacidad, señores transportistas, la ley de movilidad no sólo son las plataformas digitales.

“Todo esto es una problemática que viene contemplada en la ley de movilidad, qué está esperando, si no quieren pasarla que no cobren el sueldo que están cobrando, es un hartazgo social, ya basta señores por favor, hagan el bien desde el lugar donde están posicionados, vean a favor de la comunidad, déjense de escuchar estos temas polémicos y críticos que lo único que hacen es seguir hartando a la comunidad”, acotó.