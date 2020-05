Ya es tiempo de ir preparando el regreso a la actividad de la construcción

Cabo San Lucas.- El presidente del Colegio de Arquitectos de Baja California Sur sección Los Cabos. Alberto Medina Chavarín, se pronunció por ya ir planteando el regreso a la actividad en lo relacionado a las obras de construcción, pero cumpliendo con los protocolos, como debe de ser lo correcto.

En entrevista dijo que el anuncio del Gobernador del Estado, Carlos Mendoza Davis de que todavía no hay una seguridad para reincorporarse a la actividad normal, ha generado opiniones encontradas entre los integrantes del Colegio en Los Cabos, sin embargo, desde su punto de vista personal, como arquitecto consideró que es un riesgo por ambos lados, el comenzar y también el no comenzar, porque las empresas ya no pueden soportar seguir en la inactividad y preservando los empleos.

“Se trata de unos lineamientos generales que marca la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que están muy completos, por lo que si cumplimos con estos lineamientos generales que nos mandan estas dependencias creo que podemos lograr realizar obras y sobre todo iniciar nuevamente la economía del destino, eso sería realmente importante para el sector, destacando que son diez puntos importantes de estos lineamientos y el que más destaca las distancias entre los trabajadores”, subrayó.

Mencionó que los temas principales de estas recomendaciones son en lineamientos generales, medidas de prevención, proceso de tamizaje al ingresar a la obra, medidas preventivas relacionadas con el uso del transporte, medidas al entrar a la casa después de la jornada laboral, procedimiento ante un caso de contagio que se debe de hacer y el manejo del estrés.