Dios mediante, ya podremos editar los tuits: Twitter se actualiza

Después de enterarnos de dónde vino la idea para que tío Netflix nos pusiera un botón de ”Omitir Intro”, y así hacer más placentera nuestra experiencia de ver series y películas sin la necesidad de “chutarnos” una y otra vez la larga introducción; hoy tenemos buenas noticias para los tuiteros, pues la plataforma ya anunció que está trabajando en una opción para que edites tus tuits.

Como sabemos, la tecnología y las nuevas aplicaciones cambian de acuerdo a las necesidades y a la practicidad de cómo la vamos manejando. Este es el caso de la App del pajarito, que después de poder colocar nuestras historias en la plataforma y de entrelazarnos como comunidad tuitera, gracias a la creación de Espacios.

Nos alegra que por fin podamos corregir esos errores gramaticales que por la premura publicamos, sin pensar en las consecuencias: que persistan en la red sin poder editarlos.

El famoso “error de dedo” le pasa a cualquiera. Usuarios de Twitter se manifestaban todos los días para pedir una actualización que permitiera dar solución a este pequeño, pero engorroso problema.

Bueno, pues fue el 1 de abril cuando todos pegamos de gritos cuando Twitter publicó un tuit donde confirmó las buenas nuevas: ya están trabajando en un botón de edición. Para confirmar la noticia, emitió un breve comunicado:

La noticia viene luego de que el multimillonario Elon Musk adquiriera 9 por ciento de las acciones de Twitter Inc. el pasado 4 de abril; luego de que el mismo dueño de Tesla y SpaceX lanzara una encuesta en dicha red social donde ponía en tela de juicio si la plataforma era democrática.

La función se encuentra en su fase de prueba. Seguro se tardará algunos meses para afinar detalles o resolver alguna eventualidad, antes de ponerla a disposición de todos los usuarios. Por mientras te dejamos con un breve video que la misma plataforma publicó para que nos vayamos dando una idea de cómo va a funcionar:

now that everyone is asking…

yes, we’ve been working on an edit feature since last year!

no, we didn’t get the idea from a poll 😉

we’re kicking off testing within @TwitterBlue Labs in the coming months to learn what works, what doesn’t, and what’s possible.

— Twitter Comms (@TwitterComms) April 5, 2022