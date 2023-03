Ya se les pagó a los maestros: Víctor Caballero

Maestros y personal administrativo de la Escuela de Música del Estado de Baja California Sur suspendieron labores, debido a que llevaban dos meses sin recibir su nómina. Si bien se habían reunido con Víctor Caballero, director del Instituto Sudcaliforniano de Cultura para aclarar dicha problemática, decidieron irse a paro laboral hasta que recibieron el salario correspondiente.

Referente a lo dialogado, Víctor Caballero explicó las razones por las cuales no habían sido otorgados los pagos. Aclaró que fue una cuestión administrativa, relacionada con la renovación de los contratos laborales. Según este cambio tiene la intención de favorecer la situación de los docentes, pero dicha transición conllevó más tiempo de lo habitual.

También aclaró que a 30 maestros que trabajan con el recurso propio, es decir, aquellos en el que las cuotas de las clases son recaudadas por los pagos de los padres de familia, ya recibieron su pago. Ahora se está realizando un esfuerzo para que 7 u 8 de los profesores que pertenecen a una nómina extraordinaria no se posponga hasta la próxima quincena.

No se opusieron y tampoco realizaron ningún tipo de represalia para los maestros que se fueron a huelga, Víctor Caballero dijo comprender la desesperación de quienes han cumplido con sus horarios y obligaciones laborales.

“Pero no hay ningún tipo de acto de corrupción, desvío de recursos o que ya no está el dinero, no, no es el dinero. Ya está ahí, ya está. Estamos en un proceso de rigor administrativo, que nos está llevando unos días más”.