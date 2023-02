Yasmín Esquivel solicita amparo contra el Comité de Ética de la UNAM

Como parte de la actualización en el caso de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa, acusada de plagiar su tesis presentada en 1987 para su proceso de titulación, ha solicitado un amparo contra el Comité de Ética de la Universidad Autónoma de México (UNAM), el cual fue aprobado por el juez quinto de distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, Sandra de Jesús Zúñiga.

Cabe destacar que su aprobación no define la suspensión de la investigación que se está realizando actualmente sobre el caso, solo que además de la suspensión provisional de Esquivel, el Comité de Ética tendrá que frenar las investigaciones hasta qué Poder Judicial determine lo que sucederá con el amparo.

“En la inteligencia de que la medida cautelar que ahora se otorga, no suspende cualquier otro acto diverso que no sea materia de la demanda de amparo, y estará vigente, hasta en tanto, se resuelva en definitiva la presente incidencia. Cabe destacar que no solo las autoridades responsables están obligadas a cumplir con este mandato judicial, sino también todas aquellas que en virtud de sus funciones tengan intervención, participación o injerencia en relación con el acto reclamado”, se lee en el documento presentado por Jesús Zúñiga.