“Yo no imparto justicia” responde Victor Castro por la muerte de Chuy Ledesma

Durante la más reciente gira de trabajo del gobernador del estado, Victor Castro Cosío y en la supervisión de la obra de la nueva estación de bomberos en la colonia El Zacatal, familiares de Jesús Ledesma; quien falleció el pasado 22 de agosto por supuesta muerte natural luego de ser trasladado del Centro Penitenciario de Los Cabos al Hospital “Raúl A. Carrillo”, se manifestaron pidiendo que se esclarezca la verdadera causa de la muerte del originario de Comondú.

De acuerdo al seguimiento que ha tenido este medio informativo, “Chuy Ledesma”, conocido así por sus amigos y familiares, había sido detenido en el municipio de Comondú la noche del pasado martes 16 de agosto, mientras se encontraba en un partido de fútbol, y luego de una audiencia celebrada dos días después, fue trasladado a la ciudad de San José del Cabo, para posterior de procedimientos penales declarar su inocencia; sería liberado el 22 de agosto, sin embargo fue entregado a su familia sin vida.

Por lo anterior, Castro Cosío entabló una conversación con los hermanos y demás familiares del hoy occiso, afirmando que se realizarán las investigaciones de acuerdo a la ley.

“Yo no imparto justicia, lo único que les pido es que tengan confianza que se va hacer de acuerdo a lo acordado con su abogada, con los representantes de la familia, y ahora mismo a las 6:00 de la tarde; nos acaba de informar el señor Procurador de Justicia que se realizará la necropsia, yo les ruego que nos ajustemos a lo que la ley y los médicos determinen, si hubo algún elemento que surja ahí, en el cual va estar presente un médico de la familia, y si hay responsables, tengan la plena certeza de que no habrá impunidad, porque yo no lo voy a permitir”