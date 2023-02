Yuridia se le va a la yugular a Paty Chapoy y a su programa por “maltratos” a su persona

Este jueves Yuridia, publicó un video en su cuenta de TikTok en el que acusó a miembros del programa de espectáculos “Ventaneando”, especialmente, a Paty Chapoy, de haberla violentado a ella y a su familia, a inicios de su carrera.

La reacción de la oriunda de Hermosillo, se dio luego de la aparición de la conductora en el canal del Escorpión Dorado, donde si bien reconoció el talento de la cantante y dijo admirarla, comentó que la sonorense vetó al reality, debido a que se ofendió por las críticas que realizaron los conductores hace tiempo sobre su aspecto físico.

“No somos amigas, pero yo la admiro mucho. El asunto es que cuando salió en la academia, estaba muy pasada de peso y, entonces, siempre comentamos en el programa que era una tremenda cantante, que nadie como ella, pero que estaba gorda”, mencionó Chapoy.

Nadie niega la trayectoria de la Sra. @ChapoyPati, pero de verdad es sorprendente cómo cuenta la historia del porqué Yuridia “vetó” a todo Ventaneando, como si el hablar y criticar su cuerpo fuera poca cosa, como si la que estuviera mal de ofenderse por eso fuera Yuridia 🙄 pic.twitter.com/GxDBWNTsBG — Adrian Griffin (@Adrian__Griffin) February 9, 2023

Luego de estas palabras, la intérprete de “Amigos no, por favor”, contó su versión sobre lo sucedido, refiriendo que no solo se trató de las constantes críticas que Paty Chapoy y su equipo realizaron sobre su cuerpo, sino por el supuesto acoso y violencia que vivió tanto ella como su familia por parte de los reporteros de espectáculos de dicho programa.

“Ellos forman parte de una etapa muy oscura en mi vida”, dijo Yuridia.

Inició relatando que, presuntamente, vivió gordofobia y “body shaming” por parte del programa de espectáculos cuando apenas tenía 18 años. Asimismo, dijo sentirse sorprendida por la manera en que la conductora abordó dicho tema en el canal del Escorpión Dorado. Sin embargo, refirió que esta no era su principal queja, pues señaló que la televisora intentó hacer una supuesta campaña de desprestigio en su contra.

“El problema es que hicieron una campaña de desprestigio, no sé por qué. No sé si tenían alguien en la mira a quien querían apoyar más o simplemente yo no era lo suficientemente manipulable para la empresa. Que creo que debe ser una mezcla de las dos cosas”, mencionó.

Consideró que la empresa intentó “ponerla en su lugar”, no obstante, aseguró que la manera en que lo hizo fue devastadora; sentenciando que tanto Chapoy como su equipo “no saben reconocer el daño que le pueden ocasionar a una persona y a su familia” con la influencia que tiene sobre las personas.

Asimismo, relató las presuntas agresiones que vivió su familia por parte del equipo de reporteros de “Ventaneando”, entre las que destacan tanto el acoso como la violencia física y verbal que, aparentemente, sufrieron sus hermanos cuando tenían 5 y 7 años de edad. También mencionó que llegaron a vandalizar su casa con huevos, romper las ventanas, escupir en su buzón, poncharle las llantas de su carro y perseguirla en sus carros. Además de que la supuesta campaña de desprestigio que generó la televisora contra ella, influenció a muchas personas a agredirla, siendo esta una de las principales razones por las que contempló morir.

“Yo pensé que dejar de existir era lo mejor y creo que de eso no se van a hacer cargo, porque van a preferir echarle la culpa a alguien por ser débil en lugar de cambiar”, dijo.

Recalcó que contrario a lo que han dicho los periodistas, sí ha asistido al programa un par de veces, pero que si no lo hace de manera recurrente no es por berrinche o las críticas a su cuerpo, sino por todo lo que vivió, lo cual dijo que llegó a afectarle a tal nivel que pasó por su mente el atentar contra su vida.

“Si yo trato de no darle entrevista a ciertos medios de comunicación no es por berrinche y no es porque me ofendí porque hablaron de mi cuerpo, es porque casi me matan, porque se toman muy a la ligera lo que dicen y lo que provocan en la gente”.

Minutos más tarde Pedro Sola, negó cada una de las acusaciones en contra del programa y los reporteros de espectáculos en un breve video. Eso sí, reconoció su talento vocal, sin embargo, señaló que Yuridia tiene conflictos personales que no ha podido resolver, ademas de que no le gusta su carrera, razón por la que reniega de su talento. Mientras que el resto de los conductores refirieron que las palabras de la cantante surgieron debido a que no supo lidiar con el hecho de que ya era una figura pública.