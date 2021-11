Margarita Zavala arremete contra Ebrard tras participación en G20

Margarita Zavala, diputada federal y ex primera dama de México critica y tacha incongruente a Marcelo Ebrard tras su participación en el G20, luego de que mostrara su apoyo a proyectos de acción climática de los países en desarrollo.

En contexto Zavala le reprochó a Ebrard que le parecía incongruente que apoyara los proyectos de acción climática cuando México no invertirá en el cuidado del medio ambiente para el próximo año, sumado a que fue eliminado el 40% del presupuesto al órgano encargado del pago por servicios ambientales y reforma eléctrica.

¿Por qué no le plática que para este 2022 el gobierno de México no pretende invertir en el cuidado del medio ambiente? En sus intervenciones no se le olvide decir que le quitaron el 40% al órgano que se encarga del pago por servicios ambientales y de la Reforma Eléctrica, etc https://t.co/MDeaEoW3sd

— Margarita Zavala (@Mzavalagc) November 1, 2021