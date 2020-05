Zuckerberg afirma que Facebook no censurará a Trump

(Agencia RT).- Facebook no seguirá el ejemplo de Twitter y no verificará las afirmaciones del presidente estadounidense Donald Trump, y otros políticos, declaró este miércoles el fundador y presidente ejecutivo de la compañía, Mark Zuckerberg.

“Tenemos una política diferente a la de Twitter en esto”, afirmó Zuckerberg en una entrevista que el canal Fox News emite este jueves. “Creo firmemente que Facebook no debería ser el árbitro de la verdad de todo lo que la gente diga”, dijo, añadiendo que, en su opinión, las empresas privadas, y “especialmente estas compañías de plataformas, no deberían asumir esa actitud”.

Zuckerberg full interview where he criticizes Twitter for #factchecking Trump is expected to air on Thursday in Fox News show The @DailyBriefing.#Trump is expected to sign an #executiveorder addressing social media companies on the same day.pic.twitter.com/Mysj2qMAvm

— Andres Restrepo (@AndresRestrepo) May 28, 2020