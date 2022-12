Zuckerberg anuncia nuevo récord en redes gracias a Messi

Mark Zuckerberg, dueño de Facebook, Instagram y WhatsApp usó sus redes para anunciar que Lionel Messi tiene una de las historias de Instagram más vistas.

Y es que tras Argentina lograr ser campeón del mundo en Qatar tras derrotar a Francia, Lionel Messi publicó una foto en la que se le ve muy feliz mientras sostiene la copa, dicha imagen alcanzó poco más de 57 millones de Me Gusta en las primeras horas.

CAMPEONES DEL MUNDO!!!!!!! 🌎🏆

Tantas veces lo soñé, tanto lo deseaba que aún no caigo, no me lo puedo creer……

Muchas gracias a mi familia, a todos los que me apoyan y también a todos los que creyeron en nosotros. pic.twitter.com/L5qFRBFRXO

— Leo Messi (@Ieomessiok) December 18, 2022